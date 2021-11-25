На семь лет лишили прав пьяного водителя в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 7 лет лишили прав пьяного водителя в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При патрулировании территории в селе Байтерек Жуалынского района сотрудниками департамента полиции Жамбылской области была остановлена машина Nissan Sunny под управлением 47-летнего местного жителя.

В ходе проверки полицейскими было установлено, что мужчина управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составлен административный протокол по статье 608 части 1 КоАП РК.

Транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Виновник постановлением Жуалынского районного суда приговорен к административному аресту на 15 суток и лишен права управления автомобилем сроком на 7 лет.