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На семь лет лишили прав пьяного водителя в Жамбылской области

25 Ноября 2021 09:36
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На семь лет лишили прав пьяного водителя в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 7 лет лишили прав пьяного водителя в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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При патрулировании территории в селе Байтерек Жуалынского района сотрудниками департамента полиции Жамбылской области была остановлена машина Nissan Sunny под управлением 47-летнего местного жителя.

В ходе проверки полицейскими было установлено, что мужчина управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составлен административный протокол по статье 608 части 1 КоАП РК.

Транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Виновник постановлением Жуалынского районного суда приговорен к административному аресту на 15 суток и лишен права управления автомобилем сроком на 7 лет.

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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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