На семь лет лишили прав пьяного водителя в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяного водителя задержали полицейские в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью полицейские по улице Сарайшык заметили автомашину марки KIA, водитель которой нарушил правила маневрирования. При проверке документов стражи порядка заметили из салона авто сильный запах алкоголя.

Сотрудниками было решено провести медицинское освидетельствование. По данным экспертизы, у 32-летнего водителя установлено опьянение легкой степени тяжести. На судебном заседании мужчина признал вину.

Постановлением суда гражданина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 608 КРКоАП. Решением суда он взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания ДП города Нур-Султан на 15 суток. Также водитель лишен водительского удостоверения сроком на 7 лет. Автомашина помещена на коммунальную штрафную стоянку.

