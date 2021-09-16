АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На семь лет лишили прав пьяного водителя в Кандыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Кандыагаше сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением 43-летнего нарушителя ПДД. Согласно результатам экспертизы установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину водитель полностью признал и пояснил тем, что пил пиво.

Постановлением Мугалжарского районного суда водитель признан виновным по ст. 608 КоАП РК ч. 1 и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.