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    20:25, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На семь лет лишили прав пьяного водителя в Кандыагаше

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На семь лет лишили прав пьяного водителя в Кандыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городе Кандыагаше сотрудниками полиции был остановлен автомобиль под управлением 43-летнего нарушителя ПДД. Согласно результатам экспертизы установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину водитель полностью признал и пояснил тем, что пил пиво.

    Постановлением Мугалжарского районного суда водитель признан виновным по ст. 608 КоАП РК ч. 1 и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Актюбинская область
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