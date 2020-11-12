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На семь лет лишен водительских прав астанчанин за пьяную езду

12 Ноября 2020 13:00
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На семь лет лишен водительских прав астанчанин за пьяную езду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 лет лишен водительских прав астанчанин за пьяную езду в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Патрулировавший по маршруту экипаж сотрудников полиции во дворе жилого дома по проспекту Тәуелсіздік, заметил, как водитель автомашины едет на высокой скорости по двору. Машина была остановлена. Находившийся в салоне водитель, который был не пристегнут ремнем безопасности, был настолько пьян, что на просьбу выйти, не смог самостоятельно выйти из автомашины.

С признаками алкогольного опьянения водитель был доставлен на медицинское освидетельствование, где по результатам экспертизы у водителя показана средняя степень алкогольного опьянения.

Таким образом, водитель нарушил статью 608 часть 1 КобАП РК «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

Решением административного суда водитель, севший за руль в пьяном виде, арестован на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК  
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