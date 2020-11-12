На семь лет лишен водительских прав астанчанин за пьяную езду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 лет лишен водительских прав астанчанин за пьяную езду в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Патрулировавший по маршруту экипаж сотрудников полиции во дворе жилого дома по проспекту Тәуелсіздік, заметил, как водитель автомашины едет на высокой скорости по двору. Машина была остановлена. Находившийся в салоне водитель, который был не пристегнут ремнем безопасности, был настолько пьян, что на просьбу выйти, не смог самостоятельно выйти из автомашины.

С признаками алкогольного опьянения водитель был доставлен на медицинское освидетельствование, где по результатам экспертизы у водителя показана средняя степень алкогольного опьянения.

Таким образом, водитель нарушил статью 608 часть 1 КобАП РК «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

Решением административного суда водитель, севший за руль в пьяном виде, арестован на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.