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На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе

3 Января 2022 12:06
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На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе, и одна из низких цен в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на FINANCE.kz.

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Простая иллюстрация, демонстрирующая почему сжиженный газ в Казахстане будет только дорожать. Ситуация схожая с бензином — рынок слишком долго сдерживали. С 1 января 2022 года 100% торгов сжиженным нефтяным газом проходит через товарные биржи.

— Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы газа напрямую у производителей, — заявили в министерстве энергетики.

В условиях биржевой торговли требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно (на самом деле глупо). @FINANCEkaz напоминает, что Казахстан живет в условиях рыночной экономики в рамках которой никакое регулирование цен, тем более на биржевой товар — невозможно.

Ранее, в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ. В ведомстве также ответили на часто задаваемые вопросы.

Олжас Байдильдинов, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», заявил, что цены на сжиженный газ должны были вырасти уже давно.

Напомним, в 2019 году согласно Закону РК «О газе и газоснабжении» начался переход на торги сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трёх лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки).





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#Энергетика   #Цены и тарифы   #Мангистауская область   #Нефть  
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