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На сегодня риски для вкладчиков банков отсутствуют - финрегулятор

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Января 2022, 17:31
На сегодня риски для вкладчиков банков отсутствуют - финрегулятор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с введением режима чрезвычайного положения Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка информирует о текущей ситуации в банковском секторе Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление внешних коммуникаций АРРФР.

Банковский сектор функционирует в стабильном режиме. Активы банковского сектора на конец 2021 года составляли 36,7 трлн. тенге.

Банки второго уровня имеют значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и корпоративных клиентов.

Собственный капитал банковского сектора составил 4,6 трлн. тенге. Сегодня достаточность капитала банков более чем в 3 раза превышает минимальные требования, установленные законодательством.

Высоколиквидные активы составили порядка 12,3 трлн. тенге или 33,4% от активов. Текущие значения нормативов ликвидности превышают установленные законодательством значения более чем в 4 раза.

В целях создания дополнительного запаса ликвидности банковского сектора в рамках реализации денежно-кредитной политики, Национальный Банк возобновит ежедневные операции с банками второго уровня по предоставлению и изъятию ликвидности, включая операции прямого и обратного РЕПО, депозитный аукцион, выпуск краткосрочных нот Национального Банка.

При необходимости, на денежном рынке будет применяться механизм экстренного обеспечения ликвидностью через операции РЕПО и своп на сроки до 3-х месяцев на Казахстанской фондовой бирже.

На сегодняшний день риски для вкладчиков банков отсутствуют. Депозиты казахстанцев в банках в соответствии с законодательством гарантированы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Агентство продолжит усиленный мониторинг ситуации в банковском секторе в целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг.

Ранее сообщалось, какие меры предпринимает Нацбанк РК для обеспечения стабильности финансовой системы. Также Нацбанк РК сообщил об усилении мер финансового мониторинга.

Нацбанк Казахстана   Банки   Экономика   ЧП-2022  
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