На сегодня нет оснований для роста цен на бензин - Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день нет оснований для роста цен на бензин. Об этом заявил первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день цена на бензин стабильная. Мы посмотрели статистику за последние три года. Цена на бензин подорожала на 15 тенге с 63 до сегодняшних 179 тенге. Это в зависимости от региона. Понятно, что цена на бензин в Атырау будет ниже на логистические затраты по сравнению с Алматы. Но, в целом, на сегодняшний день у нас нет никаких оснований для роста цен на бензин. Второе, что хочу сказать – государство ни в лице Министерства энергетики, ни в лице другого государственного органа не регулирует цены на бензин. Цена на бензин регулируется рынком. Понятно, что рынок волатильный, на этот рынок влияют и отраслевые новости, и ремонт, и рост цены на нефть. Конечно же, некоторые участники могут умело воспользоваться этим фактором в свою пользу и повысить цену. Но мы мониторим эти цены, и наша задача заключается в том, чтобы исключить любые факторы, которые привели бы к дефициту ГСМ на рынке, и, соответственно, к росту цен», - сказал первый вице-министр энергетики.

Мурат Журебеков отметил, что на сегодняшний день нет оснований для роста цен на бензин.

«По ценам на ГСМ наблюдается большой диспаритет по сравнению с другими соседними странами. Например, в Кыргызстане цена за литр АИ-92 - 289 тенге, в Узбекистане - 323 тенге, в России – 287 тенге. Конечно же, мы наблюдаем такое высокое потребление бензина, в частности в приграничных регионах. Закрыть границы не можем, ограничить и не продавать соседям тоже не можем, потому что находимся в очень близких экономических взаимоотношениях. Мы экспортируем свои товары, импортируем. Поэтому вопрос ценового диспаритета стоит на первом месте. Мы работаем над этим. В этом вопросе нам надо найти баланс, чтобы исключить вымывание бензина в соседние страны, «серый» экспорт. В ближайшее время, в соответствии с поручением Президента, предоставим комплекс мер и предложения, как решить этот вопрос», - пояснил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков.