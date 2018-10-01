На счету у задержанного вора из Семея оказалось более 30 эпизодов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники центрального отдела полиции региона задержали 43-летнего жителя села Приречное, неоднократно совершившего кражи и мошеннические действия. Выявлено более 30 эпизодов совершения правонарушений с ущербом в более чем 1 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подтверждением этого в период с июня по октябрь текущего года стал ряд заявлений от частных предпринимателей, жителей города в дежурную часть центрального ОП о том, что из домов, магазинов, бутиков, торговых домов совершались кражи. Кроме этого, поступило 5 заявлений о том, что мужчина, завладел их имуществом мошенническим путем», - пояснили в департаменте внутренних дел области.

Причем диапазон интересов серийного вора оказался достаточно широк: от овощей до сотовых телефонов.

Так, в конце июля, находясь возле магазина, расположенного по улице Чехова, он тайно похитил 3 коробки помидоров, нанеся ущерб в 9 тыс тенге. 1 августа путем свободного доступа похитил 2 велосипеда марки «Стелс» и «Харлей» (ущерб 136 тыс тенге). 20 сентября через незакрытую дверь проник в автомашину «Газель» и похитил сотовый телефон «IPhone 6» стоимостью 151 тыс тенге. В конце июля обманным путем завладел деньгами в сумме 10800 тенге, пообещав предоставить 2 коробки яиц по оптовой цене. Другой случай произошел возле торгового дома. Мошенник обманным путем завладел сотовым телефоном марки «Samsung»: попросил позвонить и не вернул.

Сотрудниками центрального ОП во время оперативно-розыскных мероприятий преступник был установлен - им оказался житель села Приречное, который состоит на учете в ОВД по категории «Вор».

Сейчас полиция устанавливают все места сбыта краденого, уже найдена часть вещей, которая возвращена законным владельцам.

Между тем, как отмечают в полиции, в большинстве случаев единственной причиной всех этих краж является легкодоступность предметов из-за беспечного поведения самих собственников.