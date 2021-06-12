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    23:54, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    «На сцене со звездой»: новый офлайн-концерт прошел в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Қазақконцерт» представил концерт творческого коллектива «Qazaq quintet» в рамках нового проекта «На сцене со звездой». Мероприятие стартовало в преддверии окончания 60-го юбилейного сезона «Қазақконцерт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Qazaq quintet» - ансамбль духовых инструментов, в составе которого выступают талантливые музыканты Жанара Желтыргузова, Лилия Абдрахманова, Калкаман Дюсембаев, Даулет Сейдахметов, Шернияз Назаров.

    В составе квинтета - флейта, гобой, фагот, валторна, кларнет. Художественный руководитель коллектива – лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Калкаман Дюсембаев.

    В этот вечер «Qazaq Quintet» представил новую концертную программу, которая удивила публику своим разнообразием. В исполнении ансамбля прозвучали лучшие произведения Эдварда Грига, Людвига Тюйе, Клода Дебюсси, Жоржа Бизе.

    «Премьерой концерта стало произведение Людвига Тюйе «Секстет для фортепиано и духового квинтета си-бемоль мажор», которое очень редко исполняется в Казахстане», - отметил художественный руководитель «Qazaq quintet» Калкаман Дюсембаев. Вместе с молодыми музыкантами Qazaq Quintet это произведение исполнил известный пианист, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

    Главная особенность концерта – зрители смогли послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами. Кроме того, зрители стали свидетелями гармоничного сочетания классической духовой музыки и интерактивного песочного перформанса. Под звуки духовых инструментов художница Айжан Жаркешова представила необыкновенное зрелище - песочную анимацию.

    По словам организаторов, проект «На сцене со звездой» и дальше продолжит радовать столичных зрителей новыми концертами.

    Напомним, что все мероприятия пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн. На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.


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