«На сцене со звездой»: новый офлайн-концерт прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Қазақконцерт» представил концерт творческого коллектива «Qazaq quintet» в рамках нового проекта «На сцене со звездой». Мероприятие стартовало в преддверии окончания 60-го юбилейного сезона «Қазақконцерт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Qazaq quintet» - ансамбль духовых инструментов, в составе которого выступают талантливые музыканты Жанара Желтыргузова, Лилия Абдрахманова, Калкаман Дюсембаев, Даулет Сейдахметов, Шернияз Назаров.

В составе квинтета - флейта, гобой, фагот, валторна, кларнет. Художественный руководитель коллектива – лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Калкаман Дюсембаев.

В этот вечер «Qazaq Quintet» представил новую концертную программу, которая удивила публику своим разнообразием. В исполнении ансамбля прозвучали лучшие произведения Эдварда Грига, Людвига Тюйе, Клода Дебюсси, Жоржа Бизе.

«Премьерой концерта стало произведение Людвига Тюйе «Секстет для фортепиано и духового квинтета си-бемоль мажор», которое очень редко исполняется в Казахстане», - отметил художественный руководитель «Qazaq quintet» Калкаман Дюсембаев. Вместе с молодыми музыкантами Qazaq Quintet это произведение исполнил известный пианист, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев.

Главная особенность концерта – зрители смогли послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами. Кроме того, зрители стали свидетелями гармоничного сочетания классической духовой музыки и интерактивного песочного перформанса. Под звуки духовых инструментов художница Айжан Жаркешова представила необыкновенное зрелище - песочную анимацию.

По словам организаторов, проект «На сцене со звездой» и дальше продолжит радовать столичных зрителей новыми концертами.

Напомним, что все мероприятия пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн. На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.