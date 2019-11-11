На сцене «Астана Опера» новая Жибек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шедевр национального музыкального искусства – опера «Кыз Жибек» Е. Брусиловского будет представлена слушателям в «Астана Опера» 13 ноября, передает МИА «Казинформ».

В заглавной партии красавицы Жибек на сцену Большого зала театра впервые выйдет Народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии РК Нуржамал Усенбаева.

Нуржамал Усенбаева – одна из самых известных исполнительниц партии Жибек казахстанской оперной сцены. В 1984 году, будучи студенткой консерватории, артистку выбрали на эту роль в ГАТОБ им. Абая. С тех пор этот образ занимает значимое место в репертуаре оперной дивы.

Вместе с вокалисткой 13 ноября на сцену Большого зала выйдут блистательные солисты «Астана Опера»: Тулеген – заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш, Бекежан – Талгат Галеев, Шеге – Беимбет Танарыков, Базарбай – заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Камка – заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Карлыгаш – Мадина Исламова, Батсайы – Салтанат Муратбекова, Дурия – заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак.

Первая казахская опера «Кыз Жибек» на либретто Габита Мусрепова была представлена публике в 1934 году. Премьера спектакля в новом прочтении национальной классики режиссера Михаила Панджавидзе и дирижера-постановщика заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина в театре «Астана Опера» состоялась в феврале 2017 года. Эпические масштабные декорации и яркие костюмы театральных художников Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, яркие интерпретации образов солистами театра, мастерское исполнение музыкантов симфонического оркестра, прекрасные голоса артистов хора под руководством главного хормейстера заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова сделали постановку одной из самых популярных в репертуаре театра.

Балетмейстер-постановщик – Мукарам Авахри, консультант – заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров, ассистент режиссера – Еренбак Тойкенов, дирижер – Руслан Баймурзин, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Начало спектакля в 19.00.