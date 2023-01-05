На самой популярной фотографии в мире Месси поднимает фейковый Кубок чемпионов мира

5 Января 2023, 01:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Раскрылись подробности всемирно известной фотографии нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с Кубком мира после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Месси выложил фотографию, где он поднимает над головой завоеванный трофей, на своей странице в социальных сетях. Снимок собрал рекордное количество лайков. Позднее выяснилось, что кубок, который аргентинец держит в руках, ненастоящий.

Месси держит не настоящий трофей, а копию, сделанную болельщиками из Буэнос-Айреса. Они привезли кубок в Катар в качестве талисмана и отдали его игрокам сборной во время круга почета.

Копия переходила из рук в руки, пока не оказалась у Месси. Тот не понимал, что в руках у него ненастоящий кубок, пока ему это не объяснил Анхель Ди Мария, показав обратную сторону трофея.

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые занимаются изготовлением кружек. На производство кубка ушло шесть месяцев. Он весит столько же, сколько и настоящий. Он сделан из смолы и кварца и покрыт золотой краской. Он отличается от настоящего, но эта разница минимальна. Мы хотели, чтобы игроки оставили на нем свои подписи, но в итоге он трижды оказывался на поле. Первый раз его забрал Паредес, оставив на нем подпись. Затем он переходил от одного игрока к другому, от одного члена семьи к другому, они все фотографировались. Нам уже говорили на трибунах: «Вы потеряли свой кубок». Нас это веселило, но мы хотели, чтоб он вернулся к нам. Тогда мы крикнули игроку: «Если вы видите кубок, который был у Паредеса, то он наш». После этого его нам принес Лаутаро Мартинес. Сотрудники ФИФА подошли к нам и попросили подтвердить, что у нас не оригинал. Когда стали просматривать фотографии, мы поняли, что Лео Месси поднял над головой наш кубок. Мы видели детали, особенно его нижнюю часть, которая подтвердила, что это действительно наш трофей. Антонелла (жена Месси. — прим. «Чемпионата») подняла этот кубок, как и один из детей», — приводит слова супружеской пары из Буэнос-Айреса RMC Sport.