На саммите в Баку Нурсултан Назарбаев предложил разработать программу «Тюркское видение – 2040»

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Выступая перед участниками саммита в ходе 7-го заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Нурсултан Назарбаев остановился на истории создания Тюркского совета и выдвинул две инициативы по дальнейшему его развитию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

«На юбилейном рубеже нашей совместной работы мы достигли хороших результатов. Во-первых, и с глобальной точки зрения, и внутри самих себя мы доказали актуальность и востребованность нашей организации. Во-вторых, в состав Совета вошли Узбекистан и Венгрия. Этим самым мы открыли новую страницу нашей летописи. В-третьих, наши страны сформировали серьезную институциональную архитектуру. В-четвертых, наблюдается рост авторитета организации, как на региональном, так и на международном уровне. И в-пятых, мы приняли концепцию интеграции Тюркского мира», - сказал Елбасы.

Отметив важность продолжения процесса тюркской интеграции, Первый Президент Казахстана озвучил свой вариант дальнейшего развития Тюркского совета.

«Во-первых, предлагаю разработать программу «Тюркское видение – 2040». В этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Благодаря этому мы придадим значительный импульс укреплению взаимодействия в приоритетных для наших государств сферах, как внешняя политика и политика «мягкой силы», торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и «зеленая экономика», малый и средний бизнес», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Елбасы указал на необходимость включения в программу мероприятий в сферах культуры и образования, молодежной политики и здравоохранения, цифровизации и искусственного интеллекта.

Также Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития «колыбели Тюркского мира» - города Туркестана.

«Во-вторых, предлагаю в перспективе пересмотреть название нашего Совета. Считаю возможным повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации. Таким образом, нашу структуру можно будет назвать «Организация тюркских государств», - предложил Нурсултан Назарбаев.