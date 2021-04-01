На саммите ССТГ прозвучали важные ключевые идеи - Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Схожесть тюркских народов большое преимущество, которое было бы глупо не использовать. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК, известный политолог Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В телефонной беседе с корреспондентом агентства депутат дал свою оценку прошедшему неформальному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

«Форум прошел очень хорошо, единственное небольшое сожаление есть, что форум прошел в заочном формате через интернет. Но, тем не менее, те цели, которые преследовались, те задачи, которые ставились, выполнены. Самое главное - прозвучали важные ключевые идеи. В частности, прозвучавшая из уст нескольких президентов идея о том, что Тюркский совет, созданный в 2009 году, который был больше консультативным органом, занимался больше культурно-гуманитарными вопросами, должен стать полноценной международной организацией с аккредитацией в ООН», - сказал Айдос Сарым.

По его словам, этот вопрос давно уже назрел.

«Это, на самом деле, мне кажется, вопрос назревший и может быть даже несколько перезревший. Вспомним, как создавался Европейский союз. ЕС, как вы помните, создавался с одной большой целью, чтобы не было войны на европейском континенте. То есть многие страны за небольшой промежуток времени, за полвека, успели провести две кровопролитнейшие мировые войны. Потом они были вынуждены, чтобы не допускать этих войн, создать Европейское объединение угля и стали, которое постепенно нарастало, и через экономику они пришли к культурным изменениям, образовательным, политическим и так далее. В наших условиях, слава Богу, мы друг с другом не воевали, у нас есть огромные преимущества, у нас есть общие корни – исторические, языковые, религиозные, культурные, духовные - наши общества близки друг к другу, наши языки близки», - подчеркнул Айдос Сарым.

В качестве примера политолог поделился своими ощущениями в ходе поездок.

«Я могу привести свои ощущения – одно дело быть в Европе, Китае, России. А если, скажем, ты попадаешь в Бишкек, Ташкент, Баку или Стамбул и Анкару, то ты чувствуешь себя совершенно спокойно. Буквально день-два, и ты можешь понимать, что говорят, это огромнейшее преимущество, которое мы, к сожалению, не используем. Согласитесь, было бы даже глупо, имея такие возможности, такой потенциал, не объединять почти 300-миллионный рынок и не извлекать из этого прибыль», - добавил Айдос Сарым.





Напомним, 31 марта 2021 года состоялся неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По итогам саммита ССТГ была принята Туркестанская декларация.