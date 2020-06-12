На саммите ШОС в Санкт-Петербурге утвердят более 20 документов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Санкт-Петербурге, перенесенном по инициативе российской стороны на осень текущего года, планируется принять более 20 документов. С таким заявлением в пятницу в Пекине в ходе брифинга, приуроченного к 19-ой годовщине создания Организации, выступил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам В. Норова, «как известно, в связи с пандемией было принято решение перенести Санкт-Петербургский саммит ШОС на осень этого года».

«Это решение было с пониманием воспринято во всех государствах-членах ШОС», - отметил генсек.

«Тем не менее, работа по подготовке главного события этого года идет полным ходом, на саммите планируется утвердить более 20 документов», - подчеркнул он.

«Главным итоговым документом станет Санкт-Петербургская декларация. Ещё один важный выносимый на утверждение документ - План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года, который включает около 150 практических мероприятий. Особое внимание в ходе его реализации будет посвящено мерам по экономическому восстановлению в постпандемический период», - отметил В. Норов.

В. Норов рассказал, что, помимо лидеров стран ШОС, в Санкт-Петербургском саммите планируется участие руководителей Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии - как глав государств-наблюдателей при Организации, Вьетнама – в качестве председателя в АСЕАН, Туркменистана - как почётного гостя принимающей стороны, Генерального секретаря ООН и высших административно-должностных лиц СНГ, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.

Шанхайская организация сотрудничества – международное объединение, основанное 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году Индия и Пакистан стали государствами-членами ШОС.