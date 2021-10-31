На съемные квартиры жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 2 183 факта нарушения тишины, из них 2 037 – в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, санкция административной статьи за нарушение тишины не предусматривает предупреждения. На правонарушителей сразу налагается штраф в размере 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.

«В Петропавловске самыми проблемными точками являются квартиры, сдаваемые в аренду посуточно. Почти все они находятся в центре города, в домах по улицам Интернациональная, Жумабаева, 314-ой Стрелковой дивизии. С начала года в адрес руководителей квартирных бюро вынесено семь представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, чьи постояльцы нарушают тишину. Во всех случаях на постояльцев поступали заявления от соседей», - рассказал начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.

Согласно действующему законодательству, в будни шуметь нельзя с 22.00 до 9 часов утра, в выходные и в праздничные дни - с 23.00 до 10 часов утра.