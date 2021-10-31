РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    На съемные квартиры жалуются жители Петропавловска

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 2 183 факта нарушения тишины, из них 2 037 – в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, санкция административной статьи за нарушение тишины не предусматривает предупреждения. На правонарушителей сразу налагается штраф в размере 5 МРП, или 14,5 тысячи тенге.

    «В Петропавловске самыми проблемными точками являются квартиры, сдаваемые в аренду посуточно. Почти все они находятся в центре города, в домах по улицам Интернациональная, Жумабаева, 314-ой Стрелковой дивизии. С начала года в адрес руководителей квартирных бюро вынесено семь представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, чьи постояльцы нарушают тишину. Во всех случаях на постояльцев поступали заявления от соседей», - рассказал начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.

    Согласно действующему законодательству, в будни шуметь нельзя с 22.00 до 9 часов утра, в выходные и в праздничные дни - с 23.00 до 10 часов утра.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!