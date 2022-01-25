На рысь охотились двое жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В целях оздоровления оперативной обстановки, обеспечения общественного порядка, дорожной безопасности, своевременного предупреждения и пресечения преступлений с 19 января полицейские Восточно-Казахстанской области переведены на усиленный вариант несения службы. В ходе ОПМ выявлен факт незаконной охоты на рысь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

За шесть дней ОПМ зарегистрировано 138 преступлений, из которых 93 раскрыты, также раскрыто 42 ранее совершенных преступления.

Кроме того, в рамках «Правопорядка» выявлено 2 533 административных правонарушения, среди которых мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных местах, нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища. Обходами жилых массивов участковыми инспекторами полиции проверено около 1 160 съемных квартир, 72 заброшенных дома, свыше 1 747 дачных построек.

Так, 21 января старшим инспектором группы природоохранной полиции ОМПС ОП Уланского района Асетом Сабиевым вблиз села Каменка на участке «Хансар» выявлен факт незаконной охоты на двух особей «Рысь» с применением собак.

По данному факту были установлены двое мужчин 32 и 49-летний жители села Каменка, которые без соответствующего разрешения производили охоту. В отношении мужчин составлен административный протокол по статье 382 части первой КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния».

Кроме того, в ходе ОПМ полицейские выявляют и пресекают нарушения ПДД водителями транспортных средств. На дорогах области задержано 27 водителей в нетрезвом состоянии, автомашины водворены на спецстоянку.

ОПМ «Правопорядок» продлится до особого распоряжения.





