На Родину продолжаю работать – анонс интервью Нурсултана Назарбаева на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 11 октября, в эфире телеканала «Хабар» Елбасы Нурсултан Назарбаев ответит на вопросы, которые действительно волнуют общество, передает МИА «Казинформ».

В интервью телеканалу «Хабар» Елбасы рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны, а также прокомментировал слух о так называемом «двоевластии».