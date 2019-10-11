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На Родину  продолжаю работать – анонс интервью Нурсултана Назарбаева на телеканале «Хабар»

11 Октября 2019 12:42
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На Родину  продолжаю работать – анонс интервью Нурсултана Назарбаева на телеканале «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 11 октября, в эфире телеканала «Хабар» Елбасы Нурсултан Назарбаев ответит на вопросы, которые действительно волнуют общество, передает МИА «Казинформ».

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Опубликован отрывок из интервью Елбасы телеканалу «Хабар»
Елбасы встретился с Премьер-Министром Монголии Нурсултан Назарбаев прокомментировал слух о так называемом «двоевластии» в интервью телеканалу «Хабар» В Москве презентована книга «Евразийский Экономический Союз - 25: от горизонта к горизонту»

В интервью телеканалу «Хабар» Елбасы рассказал о причинах сложения им полномочий Президента страны, а также прокомментировал слух о так называемом «двоевластии».

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Ключевые слова: Видео, Первый Президент - Елбасы,
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