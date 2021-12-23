На родине Зайноллы Самашева откроется музей археологии

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Бестерек Уланского района заканчивают строительство Дома археологов. Место для строительства выбрано не случайно, ведь именно в данном селе родился известный казахстанский археолог Зайнолла Самашев, который сейчас руководит раскопками, ведущимися на территории региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Имя Зайноллы Самашева связано с сенсационными открытиями в сфере археологии и уникальными находками из Берельских курганов, долины Елеке сазы, урочища Ак-Бауыр. Археолог внес огромный вклад в развитие научно-исследовательских работ Восточного Казахстана и пролил свет на историю сакских племен. Для того, чтобы с редкими экспонатами, найденными не только в регионе, но и в целом по стране, могли познакомиться все желающие, было принято решение построить данный музей. Помимо этого, дом археологов станет местом, где ученые смогут проводить семинары, встречи, представлять свои научные работы.

– В начале этого года были выделены средства на строительство музея в размере 170 млн тенге. Была разработана проектно-сметная документация, начаты работы по строительству. В данный момент работы практически завершены, – сообщил аким Уланского района Ренат Курмамбаев. – Сейчас обсуждаем с Зайноллой Самашевым единую концепцию оформления дома археологов. Здесь будет библиотека, актовый зал для различных конференций, выставочный зал.

По словам Рената Курмамбаева, ввести объект в эксплуатацию планируется до конца этого года. Музей не только позволит развить туристический кластер района, но и обеспечит жителей села Бестерек небольшим количеством рабочих мест.