На родине похоронили получившего огнестрельные ранения таразского полицейского Бекжана Тленчиева

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В последний путь проводили получившего тяжелые огнестрельные ранения полицейского Бекжана Тленчиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 5 июля 2021 года на 32-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался старший сержант полиции батальона патрульной полиции УП города Тараза Бекжан Мамырович Тиленчиев.

Бекжан родился 22 октября 1989 года в селе Шакпак-ата Жуалынского района Жамбылской области. После окончания Алматинского бизнес-колледжа в 2010 году был призван в ряды Вооруженных сил РК. Службу в правоохранительных органах начал 19 марта 2013 года.

19 июня 2016 года при патрулировании участка полицейский батальона дорожно-патрульной полиции УВД г. Тараза сержант полиции Бекжан Тленчиев не побоялся подставить грудь под пули, чтобы обезоружить преступника. Услышав звуки выстрелов в одном из микрорайона города, он стал преследовать вооруженного преступника, который забежал в подъезд многоэтажного дома. В перестрелке полицейский получил тяжелое огнестрельное ранение, однако остался жив благодаря действиям прибывшего по вызову в соседний дом старшего лейтенанта полиции Данияра Заурбека. Заметив погоню, тот побежал следом и в лестничном пролете подъезда увидел, что неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону преследовавшего его Бекжана Тленчиева. Заняв оборонительную позицию, Данияр Заурбек прицельными выстрелами обезвредил преступника, нанеся ему огнестрельное ранение, затем вызвал скорую помощь и полицейский патруль.

За проявленное мужество, четкие и умелые действия при задержании и обезвреживании преступника 5 декабря 2016 года Указом Президента Республики Казахстан сержант полиции Бекжан Тленчиев награжден медалями «Ерлігі үшін».

В апреле 2017 года Бекжан Тленчиев был уволен из органов внутренних дел по состоянию здоровья. При огромном вкладе ведущих отечественных и зарубежных врачей состояние здоровья сотрудника дорожно-патрульной полиции Бекжана Тленчиева оставалось тяжелым, он находился в парализованном состоянии. С 2016 года департамент полиции Жамбылской области принимал активное участие в его судьбе. При этом он всегда проявлял огромную волю и боролся за жизнь.

Руководство правоохранительного ведомства в лице начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора Жаната Сулейменова, совет ветеранов и личный состав департамента полиции Жамбылской области выражают семье и родным самые искренние соболезнования по случаю безвременного ухода из жизни сына и брата старшего сержанта полиции батальона патрульной полиции Бекжана Тиленчиева. Светлая память мужественному герою-полицейскому.



