На родине автора Государственного флага Шакена Ниязбека в Жамбылской области установили 24-метровый флагшток

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память об авторе одного из государственных символов Республики Казахстан Шакене Ниязбеке увековечили в его родном селе Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, при въезде в село Бесжылдык на площади 0,14 га открылась аллея, главным символом которой стал постамент с водруженным на нем флагштоком высотой 24 метра и развевающимся Государственным флагом Республики Казахстан. Автор государственного символа Шакен Ниязбек является уроженцем села Бесжылдык. Работы проведены в рамках программы «Дорожная карта занятости», автор проекта Жомарт Конысбаев.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким области Бердибек Сапарбаев.

«У каждого государства есть свои символы – флаг, герб и гимн. Это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В казахстанских школах, вузах и колледжах проводят уроки, на которых формируют чувство патриотизма и уважения к атрибутам государственности, которые обязан знать и уважать каждый гражданин. В них воплощена история и героические свершения предков, мечты и надежды современников, готовность защищать свой край, трудиться для его процветания. Мы гордимся тем, что автором Государственного флага является наш земляк, заслуженный деятель искусств Шакен Ниязбек. Память о талантливом художнике не только в наших сердцах, но и в сердцах всех казахстанцев», - подчеркнул аким области.

Выступивший профессор, доктор медицинских наук Сайлаубек Шалкаров вспомнил о своих беседах с Шакеном Ниязбеком, в которых тот открыл сакральный смысл изображенных на Государственном флаге элементов. По центру изображены два самых важных символа государства, которые демонстрируют свободолюбие народа, его мирный нрав, богатство земли, готовность народа защищать землю. Автор воплотил эти значения в образе золотого солнца, окруженного лучами-зернами, и свободно парящего степного орла — символа широты мировоззрения, государственной мудрости и прозорливости. Орел устремлен вперед в будущее.

После торжественной церемонии Бердибек Сапарбаев пообщался с местными аксакалами и сфотографировался с ними.