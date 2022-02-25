На родине Ахмета Байтурсынова будут реализованы инфраструктурные проекты – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году на родине Ахмета Байтурсынова будут реализованы инфраструктурные проекты. Об этом сообщил Госсекретарь РК Ерлан Карин на конференции, посвященной 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства постоянно подчеркивает, что юбилейные мероприятия должны отличаться не размахом, а конкретной работой, которая принесет пользу стране. Эта позиция касается и юбилея Ахмета Байтурсынова. В Костанайской области, где он родился, должны быть реализованы инфраструктурные и культурные проекты. По этому поводу у нас есть такое соглашение с областной администрацией», - сказал он в ходе конференции.

Ерлан Карин добавил, что роль и место Ахмета Байтурсынова в истории нашего народа очень велика и особенна.

«Его труд и творчество, его жизненный путь - пример для всех нас. Он как главный ориентир для казахской цивилизации. Поэтому он будет с нами вечно», - заключил Госсекретарь.