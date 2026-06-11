На рынке Алматы выявили более 13 тысяч незаконно ввезенных куриных яиц

Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК по городу Алматы совместно с департаментом торговли и защиты прав потребителей, а также Союзом птицеводов Казахстана провела очередное рейдовое мероприятие на объектах торговли города с целью обеспечения ветеринарной безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Минторговли и интеграции.

В ходе проверки рынка «Барыс-IV» специалисты инспекции обнаружили куриные яйца, реализуемые без ветеринарных сопроводительных документов, надлежащей маркировки и специальной упаковки.

Из незаконного оборота было изъято в общей сложности 13 680 яиц. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях были составлены соответствующие протоколы. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 1 297 500 тенге.

Согласно Правилам уничтожения пищевой продукции, представляющей угрозу здоровью людей и животных, а также окружающей среде (Постановление Правительства РК № 140), 10 июня 2026 года изъятые 13 680 яиц были вывезены на городской скотомогильник и помещены в «яму Беккера», где законсервированы биотермическим методом.

После выявления нарушений с руководителями организаций оптовой и розничной торговли проведена разъяснительная работа по соблюдению ветеринарно-санитарных требований. Также направлены официальные письма о запрете реализации продукции, незаконно ввезенной из других стран.

Ранее сообщалось о том, что крупную партию нелегальных яиц уничтожили на рынке Шымкента.