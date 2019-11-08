На республиканских трассах Акмолинской области ограничено движение

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с гололедом введено временное ограничение на движение транспорта по нескольким автодорогам республиканского значения Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС региона, 8 ноября с 08.50 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта по автодорогам республиканского значения Акмолинской области: на 232-260 км автодороги «Костанай - Аулиеколь - Сурган» (граница Костанайской области – поселок Сурган), на 552-536 км автодороги «Жезказган – Петропавловск» (поселок Сурган - поселок Бузулук), на 0-82 км автодороги «Жаксы - Есиль – Бузулук»

Ранее сообщалось об ограничении движения для грузового и общественного транспорта на участке трассы Нур-Султан - Щучинск .