На ремонт пострадавших от паводков казахстанских дорог потребуется порядка 30 млрд тенге

— В целом, по разрушенным во время паводков дорогам — их у нас 11 участков общей протяженностью 33 км. Это разные участки, где-то был перелив, где-то размыв, а где-то мы специально делали разрыв. Стоимость восстановления по дорогам республиканского значения составляет примерно 8,5 млрд тенге. По дорогам местного значения: 275 участков, по ним дополнительные средства больше 20 млрд тенге, — сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.