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    12:10, 29 Май 2024 | GMT +6

    На ремонт пострадавших от паводков казахстанских дорог потребуется порядка 30 млрд тенге

    ремонт дорог
    Фото: freepik.com

    Министр транспорта РК Марат Карабаев озвучил сумму, которая потребуется на ремонт пострадавших от паводков дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В целом, по разрушенным во время паводков дорогам — их у нас 11 участков общей протяженностью 33 км. Это разные участки, где-то был перелив, где-то размыв, а где-то мы специально делали разрыв. Стоимость восстановления по дорогам республиканского значения составляет примерно 8,5 млрд тенге. По дорогам местного значения: 275 участков, по ним дополнительные средства больше 20 млрд тенге, — сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.

    По его словам, сейчас проводится отдельная диагностика каждого участка.

    — Средства будут дополнительно выделены. Но сейчас нет ни одного участка, отрезанного, из-за размыва или разрыва. Все участки восстановлены, движение восстановлено, — заверил министр.

    Теги:
    Правительство РК Регионы Казахстана Трассы Паводки в Казахстане Ремонт дорог
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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