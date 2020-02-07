На ремонт дорог в Семее планируется выделить 1,4 млрд тенге

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в 2020 году на ремонт дорог планируется выделить 1,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встречи перед населением, аким города Ермак Салимов рассказал, что на выделенную сумму планируется охватить средним ремонтом 7 улиц города, текущим ремонтом более 34,3 тыс. кв. метров.

«Планируется начать реконструкцию автомобильной дороги от улицы Джангельдина до дороги республиканского значения «Омск-Майкапшагай». На эти цели за счет областного бюджета выделено 200 млн тенге», - пояснил глава города.

Напомним, что в 2019 году в Семее были проведены работы по ремонту дорог на 1,1 млрд тенге.