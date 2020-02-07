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На ремонт дорог в Семее планируется выделить 1,4 млрд тенге
7 Февраля 2020 16:50
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в 2020 году на ремонт дорог планируется выделить 1,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На отчетной встречи перед населением, аким города Ермак Салимов рассказал, что на выделенную сумму планируется охватить средним ремонтом 7 улиц города, текущим ремонтом более 34,3 тыс. кв. метров.
«Планируется начать реконструкцию автомобильной дороги от улицы Джангельдина до дороги республиканского значения «Омск-Майкапшагай». На эти цели за счет областного бюджета выделено 200 млн тенге», - пояснил глава города.
Напомним, что в 2019 году в Семее были проведены работы по ремонту дорог на 1,1 млрд тенге.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Транспорт,
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