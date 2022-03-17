На ремонт будет закрыт аварийный участок республиканской дороги на окраине столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аварийный участок республиканской трассы на окраине столицы будет закрыт на ремонт с 25 марта по 15 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол».

« Акмолинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» сообщает, что в связи с деформацией откоса насыпи, что привело к размыву откосной части насыпи земляного полотна дороги и сползанию откосной части на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Северо-Западный обход г. Нур – Султан» км 4, в период с 25 марта 2022 г. по 15 августа 2022 г. будет перекрыто движение по автомобильной дороге республиканского значения (Р-10 с км 1,4 до 6 км; промежуток от специализированного ЦОНа до Зирата в сторону Кокшетауской развязки)

Состояние данного участка автомобильной дороги, с учетом выявленных дефектов, оценивается как V категория – аварийное состояние, согласно СП РК 1.04-101-2012.

Кроме того, департаментом по ЧС г. Нур-Султана данная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация объектового масштаба.

В связи с вышеизложенным, просим жителей и гостей г. Нур-Султана, Акмолинской области и проезжающий транспорт в указанный период времени планировать маршрут движения с учетом введенных ограничений.

Напоминаем, что легковой транспорт имеет возможность проехать через жилой массив Лесозавод, в то время как грузовые машины могут поехать через Восточный обход столицы.

Кроме того, по всем вопросам можно обратиться в круглосуточный колл-центр по короткому номеру 1403», - сообщает пресс-служба ведомства.