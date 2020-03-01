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вчера 19:31
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На реке Шу организовали проверку после тревожной информации в соцсетях
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Филиал РГП «Казгидромет» по Жамбылской области провел внеплановый отбор проб воды в реке Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
«В связи с информацией, опубликованной в СМИ и социальной сети Facebook о появлении зеленой окраски воды в реках Аламедин и Ала-Арча на территории Кыргызстана, впадающих в реку Шу, филиал РГП «Казгидромет» по Жамбылской области организовал внеплановый отбор проб воды реки Шу 29.02.2020 года в районе села Кайнар (примерно 20 км от границы с Кыргызстаном). По визуальному осмотру на реке Шу вода природного цвета, не имеет постороннего запаха, не характерных явлений не обнаружено», - говорится в сообщении.
Результаты физико-химического анализа проб воды для определения тяжелых металлов, органических и биогенных веществ будут предоставлены 02.03.2020 года.
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