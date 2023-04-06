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На реках Жабай и Жыланды Акмолинской области ликвидированы ледовые заторы

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 12:24
На реках Жабай и Жыланды Акмолинской области ликвидированы ледовые заторы Кадр из видео

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Второй этап взрывных работ по ликвидации ледовых заторов провел в Атбасарском районе, на ледовых переправах р.Жабай и Жыланды. Ледовзрывные работы помогут ослабить лёд и сделать весеннее половодье более безопасным для местных жителей, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

»В целях предупреждения второго этапа паводка на территории области с 10 по 16 марта т.г. проведены работы по ослаблению ледового покрытия в в Атбасарском, Целиноградском, Аршалынском, Сандыктауском, Ерейментауском, Астраханском, Есильском, Шортандинском, Буландынском, Коргалжынском районах на общей площади 23,6 тысячи квадратных метров«, - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Также в период с 30 марта по 1 апреля т.г. второй этап взрывных работ по ликвидации ледовых заторов проведен в Ерейментауском, Шортандинском и Астраханском районах.

В целом, паводковая обстановка на территории области находится на круглосуточном контроле областного и региональных противопаводковых штабов.


Акмолинская область   Паводок   МЧС  
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