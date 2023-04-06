На реках в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют повышение уровня воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 апреля в Акмолинской и Северо-Казахстанкой областях ожидается дальнейшее повышение уровня воды в результате добегания талого стока с верховьев рек и боковой приточности в бассейне реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Реки, на которых возможно превышение опасных уровней:

Акмолинская область:

р. Жабай – г. Атбасар (на 6 апреля 16 ч. – 657 см, опасный уровень – 650 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды;

р. Калкутан – с. Калкутан (на 6 апреля 16 ч. – 433 см, опасный уровень – 570 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды до опасного уровня.

Северо-Казахстанская область:

р. Шарык – с. Рузаевка (на 6 апреля 16 ч. – 479 см, опасный уровень – 570 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды до опасного уровня;

р. Есиль – с. Крещенка (на 6 апреля 16 ч. – 1426 см, опасный уровень – 1400 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

При превышении опасных отметок возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.