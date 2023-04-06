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На реках в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют повышение уровня воды

Гульмира Байзакова
6 Апреля 2023, 18:30
На реках в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях прогнозируют повышение уровня воды Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 7 по 9 апреля в Акмолинской и Северо-Казахстанкой областях ожидается дальнейшее повышение уровня воды в результате добегания талого стока с верховьев рек и боковой приточности в бассейне реки Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Реки, на которых возможно превышение опасных уровней:
Акмолинская область:
р. Жабай – г. Атбасар (на 6 апреля 16 ч. – 657 см, опасный уровень – 650 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды;
р. Калкутан – с. Калкутан (на 6 апреля 16 ч. – 433 см, опасный уровень – 570 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды до опасного уровня.
Северо-Казахстанская область:
р. Шарык – с. Рузаевка (на 6 апреля 16 ч. – 479 см, опасный уровень – 570 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды до опасного уровня;
р. Есиль – с. Крещенка (на 6 апреля 16 ч. – 1426 см, опасный уровень – 1400 см) ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
При превышении опасных отметок возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.


Акмолинская область   Северо-Казахстанская область   Казгидромет   Погода  
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