На реках Акмолинской и Павлодарской областей возможны паводки - Казгидромет
Кроме того, в связи с выпадением значительных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Необходимо соблюдать осторожность в горах.
В нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемого тумана и усиления ветра.
1 апреля ночью на юге Актюбинской области ожидается туман
1 апреля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: ночью и утром ожидается туман.
1 апреля на севере, юге Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В г.Костанай ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
1 апреля ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В г. Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с.
1 апреля ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Фото: upload.wikimedia.org