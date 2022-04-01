На реках Акмолинской и Павлодарской областей возможны паводки - Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период 1-3 апреля, в связи с прогнозом положительных температур воздуха, в бассейнах рек Акмолинской и Павлодарской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Кроме того, в связи с выпадением значительных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Необходимо соблюдать осторожность в горах.

В нескольких регионах страны объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемого тумана и усиления ветра.

1 апреля ночью на юге Актюбинской области ожидается туман

1 апреля на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: ночью и утром ожидается туман.

1 апреля на севере, юге Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В г.Костанай ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

1 апреля ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В г. Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15 м/с.

1 апреля ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.





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