На реанимационные койки поступают невакцинированные – горздрав Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отделение реанимации поступают пациенты, которые не получили вакцину против КВИ. При этом состояние их здоровья ухудшается до крайне тяжелой формы за 2-3 дня. Об этом рассказал глава столичного Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«На 84% реанимационные койки у нас заполнены. И загружены они у нас пациентами, которые не получили прививку против коронавирусной инфекции и теперь находятся в очень тяжелом состоянии - 248 пациентов. Из них в крайне тяжелом состоянии 77 человек. Это цифра нас, как медиков, пугает! Мы достигаем того пика, который был прошлым летом», - говорит руководитель управления.

По словам Тимура Муратова, это люди не только пожилого возраста. Среди тяжелобольных также есть пациенты в возрасте 35 лет.

«Вирус мутирует в новые штаммы, с каждым разом молодеет. Подвергаться тяжелому течению заболевания стали и молодые люди, даже дети стали болеть. В течение 2-3 дней здоровье у заболевших настолько ухудшается, что без аппарата поддержки дыхания им не обойтись. Причина такого состояния у всех пациентов в реанимации – несвоевременное вакцинирование. Однако поняли они это уже поздно!», - отметил Т.Муратов.

Тимур Муратов еще раз обратился к гражданам с призывом вакцинироваться вовремя и обезопасить себя от заражения инфекцией.

«Уважаемые граждане! Время на раздумье и ожидание – нет! Важно получить прививку сейчас, иначе потом может быть поздно. Нам, как врачам, нелегко произносить статистику летальных случаев из-за КВИ, тяжело говорить родным, что его близкого больше нет в живых. В прошлом году мы искали всевозможные решения победы над пандемией, сегодня же выход есть – вакцинация! Только так мы выйдем из кризисного положения заболевания», - подытожил глава горздрава.



