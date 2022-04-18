На развитие сел в Костанайской области направят 7,5 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году в рамках реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Костанайской области планируется реализовать 75 проектов в 32 сельских населённых пунктах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области в 517 сельских населенных пунктах проживают более 353 тысяч человек, это 41% населения области. И именно в целях дальнейшего повышения уровня жизни на селе в области с 2019 года ведется реализация проекта.

«На текущий год выделено 7,5 млрд тенге для реализации 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах, в которых проживают около 40 тысяч жителей. Запланирована реализация таких проектов, как водоснабжение двух сел Карасуского района, строительство нового дома культуры в селе Ершовка Узункольского района. Планируется также капитальный ремонт 11 объектов социальной сферы - 8 средних школ, двух домов культуры и ФАПа. Будут завершены и продолжающиеся с 2021 года 5 проектов, а также средний ремонт 56 внутрипоселковых дорог, протяженностью более 63 км в 24 селах», - сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

Также в этом году выделено более 120 млн тенге на разработку проектно-сметной документации по строительству и капитальному ремонту социально-инженерных объектов, запланированных на предстоящие годы.

Замакима отметил, что помимо средств проекта «Ауыл – Ел бесігі», реализуются проекты и в рамках других госпрограмм, а также за счет средств местного бюджета.

«Они направляются на улучшение транспортной доступности сел, обеспечение качественной питьевой водой, на поддержку предпринимательства, обеспечение занятости и многое другое. На эти цели за 3 года направлено более 126 млрд тенге, - добавил Ерлан Спанов. - Результативно ведется совместная работа государства и бизнеса по дальнейшему развитию сел. Хорошие результаты по привлечению внебюджетных средств показывают Карасуский, Федоровский, Костанайский и Амангельдинский районы. Низкие показатели в селах города Аркалыка, Джангельдинском и Наурзумском районах».

К примеру, только за последние 3 года на развитие сельских населенных пунктов было направлено более 8 млрд тенге привлеченных средств.

«Были построены спортивный комплекс в селе Железнодорожное Карасуского района, бассейн и 8-квартирный жилой дом в селе Амангельды Амангельдинского района, медицинский пункт и дом для врача в селе Убаган Узункольского района. Проводится ремонт школ, приобретение оборудования, установлены детские и спортивные площадки, проводится благоустройство сел. К 2025 году перед нами стоит задача по достижению 97% соответствия всех сел Системе региональных стандартов. Это значит, что люди, проживающие во всех населенных пунктах, будут иметь возможность получать базовые государственные услуги и социальные блага, законодательно гарантированные для каждого гражданина», - подытожил заместитель акима области.