На развитие молодых ученых Правительство выделит 1 тысячу грантов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На развитие молодых ученых Правительство выделит 1 тысячу грантов. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президент особое внимание обратил на формирование разносторонней личности подрастающего поколения, развитие спортивного и творческого потенциала. Поэтому будут проработаны дополнительные меры по развитию массового спорта, возобновление деятельности детских кружков. Ведь только здоровая нация, обладающая творческим потенциалом, способна стать интеллектуальной нацией», - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Правительстве.
По его словам, работа по закрытию вузов, предоставляющих некачественное образование, будет усилена.
«Развитие науки станет приоритетом. По поручению Президента на проект «Молодые ученые» будет выделено 1 тысяча грантов. Большой реформой станет обязательство по перечислению 1% от доходов недропользователей на развитие науки и технологий», - отметил заместитель Премьер-Министра.
«Это решение направлено на кардинальное повышение конкурентоспособности ключевых отраслей нашей экономики, промышленности, зеленой экономики, и внедрение новых технологий», - заключил спикер.
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