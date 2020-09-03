На развитие молодых ученых Правительство выделит 1 тысячу грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На развитие молодых ученых Правительство выделит 1 тысячу грантов. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент особое внимание обратил на формирование разносторонней личности подрастающего поколения, развитие спортивного и творческого потенциала. Поэтому будут проработаны дополнительные меры по развитию массового спорта, возобновление деятельности детских кружков. Ведь только здоровая нация, обладающая творческим потенциалом, способна стать интеллектуальной нацией», - сказал Ералы Тугжанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, работа по закрытию вузов, предоставляющих некачественное образование, будет усилена.

«Развитие науки станет приоритетом. По поручению Президента на проект «Молодые ученые» будет выделено 1 тысяча грантов. Большой реформой станет обязательство по перечислению 1% от доходов недропользователей на развитие науки и технологий», - отметил заместитель Премьер-Министра.

«Это решение направлено на кардинальное повышение конкурентоспособности ключевых отраслей нашей экономики, промышленности, зеленой экономики, и внедрение новых технологий», - заключил спикер.



