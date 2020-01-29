На размышлениях аль-Фараби можно воспитывать человека как личность – директор бюро ЮНЕСКО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор кластерного бюро ЮНЕСКО Криста Пиккат заявила, что празднование юбилея аль-Фараби имеет мировое значение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень рада приветствовать вас от имени ЮНЕСКО на этом мероприятии, посвященном празднованию юбилея Абу Насра аль-Фараби. Включение празднования юбилея в глобальный список памятных дат ЮНЕСКО в 2020 году придает этому событию всемирное значение. Это празднование соответствует задаче организации по сближению народов через популяризацию их вклада в развитие мировой культуры, науки и образования. Жизнь аль-Фараби - это пример стремления к знаниям, пониманию мира и смысла жизни. Аль-Фараби, посвятив жизнь науке, оставил после себя огромное количество трудов в таких разных сферах как образование, искусство, астрономия, математика и философия. На размышлениях, духовных цитатах великого ученого можно воспитывать человека как личность и укреплять истинные человеческие ценности. Мудрость великого учителя актуальна и имеет огромный смысл и сегодня. Неслучайно один из передовых университетов Казахстана носит имя аль-Фараби, это очень символично, так как университет в своей деятельности уделяет внимание проблемам познания, способствует развитию стремления раскрыть возможности и способности человека», - сказал Криста Пиккат.

Напомним, сегодня в Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялась презентация Библиотеки-Центра аль-Фараби.

Также был дан официальный старт празднованию 1150-летия аль-Фараби в Казахстане.

Фото: mfa.uz