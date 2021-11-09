На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальник отдела полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикалыков после скандала с опубликованным в сети видео с использованием рабочего авто с подложными номерами ушёл в отставку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области.
Как подчеркнули в ведомстве, в МВД РК в рамках реформирования полиции обозначен главный приоритет – это соблюдение законности и дисциплины среди личного состава.
«В ДП Костанайской области по опубликованному видео в YouTubе о неправомерных действиях начальника отдела полиции Сарыкольского района Кайрата Абдикалыкова проведено служебное расследование. За нарушение требования Этического кодекса государственного служащего сотрудники полиции ОП Сарыкольского района были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили корреспонденту агентства в полиции.
Кроме этого, для привлечения водителя к административной ответственности материал направлен в Управление местной полицейской службы ДП Костанайской области.
«После этого начальник полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикаликов написал рапорт об освобождении от занимаемой должности»,- дополнили в пресс-службе Департамента полиции.
Фото - скриншоты с видео.
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