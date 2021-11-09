На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Начальник отдела полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикалыков после скандала с опубликованным в сети видео с использованием рабочего авто с подложными номерами ушёл в отставку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Данный факт прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области.

Как подчеркнули в ведомстве, в МВД РК в рамках реформирования полиции обозначен главный приоритет – это соблюдение законности и дисциплины среди личного состава.

«В ДП Костанайской области по опубликованному видео в YouTubе о неправомерных действиях начальника отдела полиции Сарыкольского района Кайрата Абдикалыкова проведено служебное расследование. За нарушение требования Этического кодекса государственного служащего сотрудники полиции ОП Сарыкольского района были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили корреспонденту агентства в полиции.

Кроме этого, для привлечения водителя к административной ответственности материал направлен в Управление местной полицейской службы ДП Костанайской области.

«После этого начальник полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикаликов написал рапорт об освобождении от занимаемой должности»,- дополнили в пресс-службе Департамента полиции.

Фото - скриншоты с видео.