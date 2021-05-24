На пяти языках поет хор полицейских Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мужской сводный хор и вокально-инструментальный ансамбль «Арлан» действуют в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, десять лет назад, в 2011 году, неожиданный подарок получили женщины департамента полиции Жамбылской области в Международный женский день 8 марта. После традиционного вручения наград сотрудницам полиции и поздравлений бывшего тогда главным полицейским жамбылского региона полковника полиции Бекета Аймагамбетова был показан концерт, в ходе которого состоялась премьера выступления мужского полицейского хора под руководством дирижера Риммы Апсаматовой. Это стало приятным сюрпризом для всех. Впервые созданный в полиции мужской хор продемонстрировал яркое и выразительное выступление, удивив акапельным многоголосным исполнением.

В последующие годы в репертуаре хора звучали песни Шамши Калдаякова, Анатолия Зацепина, пользовалась популярностью у слушателей зажигательная песня «Маруся» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Хоровой коллектив полицейских готовил для своих выступлений военные, патриотические, а также классические и лирические песни к праздникам, и особенно ко Дню Победы.

«21 мая в Казахстане праздновали День работников культуры и искусства, - отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - В органах внутренних дел РК действуют культурные центры, которые занимают особое место в жизни правоохранительной системы, их деятельность направлена на формирование казахстанского патриотизма, эстетической культуры, укрепление положительного имиджа полиции и повышение уровня доверия гражданского населения. Все концертные программы праздников и культурно-творческих мероприятий департамента полиции обязательно проводятся с участием хора. А с 2012 года хор полицейских приглашают на мероприятия республиканского, областного и городского уровня».

В составе хора 50 действующих сотрудников полиции. Репертуар мужского песенного коллектива составляет более 60 песен, выпущен сборник песен хора и диск. Сотрудники полиции поют самые разнообразные песни и по жанру, и по языку исполнения – на казахском русском, украинском, английском и итальянском.

Хор полицейских Жамбылской области неоднократно признавался победителем различных конкурсов по линии МВД РК. В 2018 году были завоеваны две почетные награды - Гран-при отборочного конкурса «Бықытты балауса қорғауында» в Шымкенте, 1-е место в республиканском патриотическом конкурсе «Ел жүрегі - Астана!».

В составе вокально-инструментального ансамбля «Арлан» - сотрудники полиции и ветераны ОВД. Этот музыкальный коллектив создал в своё время генерал-майор полиции Т. Маткенов, руководивший департаментом полиции Жамбылской области в 2016 - 2018 годы. Как и мужской хор, ВИА «Арлан» также является призёром конкурсов среди сотрудников органов внутренних дел РК и постоянным участником всех концертов областной полиции, рассказали в пресс-службе ведомства.