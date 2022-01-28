На пяти столичных перекрестках изменен режим работы светофоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения безопасности дорожного движения, на пяти наиболее аварийных перекрестках столицы изменен режим работы светофоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Согласно анализу аварийности, в течение прошлого года на перекрестках проспектов Момышұлы – Тәуелсіздік, Момышұлы – Сатпаев, Жеңіс – Мәскеу, Жеңіс –Алтынсарин и Жеңіс – Есенберлин зарегистрировано 427 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек травмированы.

В этой связи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, на указанных перекрестках вводится так называемый режим «успокоения».

В данном режиме, красный сигнал загорается одновременно для всех направлений на перекрестке, обращая внимание водителей о включении зеленого сигнала для следующего направления.

Водители, выехавшие на перекресток, могут безопасно и беспрепятственно завершать левый поворот, до начала движения машин с других направлений перекрестка. При этом, для недопущения проезда на перекрестках на запрещающий сигнал, на участках установлены камеры «Сергек».

Необходимо отметить, что ранее данный режим был введен на семи крупных перекрестках, где наблюдалась высокая аварийность. По результатам изменений количество ДТП сократилось практически в два раза.

«Просим водителей принять во внимание данные изменения и независимо от принимаемых мер по изменению режимов работы светофоров, призываем строго соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении Департамента полиции столицы.