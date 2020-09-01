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На пяти столичных маршрутах увеличилось количество автобусов
1 Сентября 2020 10:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября на столичных маршрутах: №12, 37, 50, 52, 56 увеличилось количество автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
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На маршруте №52 появилось сразу 5 новых графиков. На маршрутах №12, 37, 50, 56 по одному и два автобуса.
Сейчас на линии находится 781 график. Теперь в городе их будет больше уже на 10 автобусов, в итоге — 791.
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