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На пяти столичных маршрутах увеличилось количество автобусов

1 Сентября 2020 10:20
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На пяти столичных маршрутах увеличилось количество автобусов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября на столичных маршрутах: №12, 37, 50, 52, 56 увеличилось количество автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

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На маршруте №52 появилось сразу 5 новых графиков. На маршрутах №12, 37, 50, 56 по одному и два автобуса.

Сейчас на линии находится 781 график. Теперь в городе их будет больше уже на 10 автобусов, в итоге — 791.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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