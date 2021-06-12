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    21:36, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    На пять тысяч больше выделят образовательных грантов в 2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пять тысяч увеличится количество образовательных грантов в 2021 году. Об этом сегодня в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «На следующий учебный год по программе бакалавриата выделены 51 561 грант, в том числе по программе «Серпін». Кроме того, предусмотрено выделение еще 5000 грантов в рамках Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan». Таким образом, общее количество грантов по программам бакалавриата составит 56 561 грант, в магистратуре – 13 263, в докторантуре – 1890. Гранты для подготовки кадров выделяются на востребованные направления», – отметил глава ведомства.

    Также Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что для повышения доступности высшего образования количество грантов до 2025 года увеличится на 50%. Добавим, что ежегодно молодым ученым выделяют 1000 грантов, а 500 казахстанских ученых в рамках программы «Болашак» в этом году пройдут стажировку в признанных мировых научных центрах для стажировки.


    Теги:
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