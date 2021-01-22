На пять млн тенге оштрафовали сотрудницу полиции за списание штрафов с «Сергека» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудников полиции, списывавших штрафы с «Сергека», осудили в Нур-Султане. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Антикоррупционной службе, 15 января 2021 года приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султана осуждены инспектор-дежурный Центра оперативного управления ДП города Нур-Султана подполковник полиции К.Ж. Сайлыбаева к штрафу в размере 5 186 000 тенге, К.К. Тенькебаева - к штрафу в размере 300 тысяч тенге.

«К. Сайлыбаева подозревалась в использовании своих полномочий путем внесения искаженных данных в Единый реестр административных правонарушений по правонарушениям, зафиксированным камерами аппаратно-программного комплекса «Сергек», для увода правонарушителей от административной ответственности и неоднократном получении взяток. К. Тенькебаева подозревалась в даче взятки за прекращение административных материалов», - отметил Д. Бигайдаров во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

Он отметил, что осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе (приговоры не вступили в законную силу).