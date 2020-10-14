На пять лет лишили свободы экс-начальника СИЗО в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В отношении бывшего начальника АК 159/1 (СИ -16) Жаната Копеева вынесен приговор о лишении свободы на 5 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Казыбекбийским районным судом города Караганды от 7 октября 2020 года вынесен приговор в отношении бывшего начальника учреждения АК-159/1 (СИ-16) Копеева Ж. по ст.362 ч.4 п.3 УК.
Судом установлено, что Копеев отправил троих осужденных, отбывающих наказание, для выполнения ремонтных работ в квартире его знакомой.Тем самым он превысил свои должностные полномочия.
«Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей.Суд при назначении наказания учел, что подобные действия подрывают авторитет государственной власти, поэтому представляют общественную опасность. Приговором суда Копееву назначено 5 лет лишения свободы. Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, лишен специального звания полковника юстиции. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.