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На пять лет лишили свободы экс-начальника СИЗО в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
14 Октября 2020, 17:00
На пять лет лишили свободы экс-начальника СИЗО в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В отношении бывшего начальника АК 159/1 (СИ -16) Жаната Копеева вынесен приговор о лишении свободы на 5 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Казыбекбийским районным судом города Караганды от 7 октября 2020 года вынесен приговор в отношении бывшего начальника учреждения АК-159/1 (СИ-16) Копеева Ж. по ст.362 ч.4 п.3 УК.

​Судом установлено, что Копеев отправил троих осужденных, отбывающих наказание, для выполнения ремонтных работ в квартире его знакомой.​Тем самым он превысил свои должностные полномочия.

«​Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей.​Суд при назначении наказания учел, что подобные действия подрывают авторитет государственной власти, поэтому представляют общественную опасность. Приговором суда Копееву назначено 5 лет лишения свободы. Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, лишен специального звания полковника юстиции. ​Приговор не вступил в законную силу», - сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда города Караганды.


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