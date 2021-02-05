На пять лет лишения свободы осудили главу Центра дезинфекции по ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 5 годам лишения свободы осуждена руководитель Центра дезинфекции по Западно-Казахстанской области, которая незаконно регистрирована предоставляла льготы подчиненным компаниям на поставку дезинфицирующих средств. Об этом сообщил на онлайн-брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Западно-Казахстанской области за злоупотребление должностными полномочиями, хищение, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное участие в предпринимательской деятельности к 5 годам лишения свободы осуждена руководитель Центра дезинфекции по Западно-Казахстанской области Умаргалиева А.С.», - сказал Данияр Бигайдаров.

Как пояснили в Антикоррупционной службе, она в период 2017-2018 годы, вопреки запрету, установленному законом, незаконно участвовала в предпринимательской деятельности, путем регистрации на своих подчиненных ТОО «Дезснабсервис» и ТОО «Life Green», последующего руководства этими предприятиями и предоставления им льгот и преимуществ в виде заключения договоров на поставку ТМЦ (дезинфицирующие средства).