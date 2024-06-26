На пути к здоровой нации: в 2024 году в селах Казахстана построят более 500 объектов медпомощи

В Министерстве здравоохранения РК рассказали о мерах по реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», обозначенного в Послании Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Минздраве, в рамках проекта реализуются 3 задачи:

Первая – обеспечение сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Это включает в себя строительство 655 объектов ПМСП: 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов, 160 врачебных амбулаторий.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- На сегодняшний день завершено строительство 96 объектов ПМСП по Атырауской (3), Актюбинской (8), Восточно-Казахстанской (18), Жамбылской (10), Западно-Казахстанской (12), Карагандинской (14), Костанайской (6), Кызылординской (16) и Северо-Казахстанской (8) областям и областью Ұлытау (1), продолжается строительство 4 объекта в области Ұлытау. Также завершено строительство 1 объекта ПМСП в Кызылординской области за счет средств местного бюджета, - сообщили в Минздраве.

На 2024 год запланировано строительство еще 556 объектов ПМСП.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Вторая задача – повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению. Эта задача включает организацию 32 современных многопрофильных центральных районных больниц путем модернизации действующих районных больниц и их оснащением.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- В рамках второй задачи, 12 действующих МЦРБ и 20 действующих центральных районных больниц будут преобразованы в МЦРБ. Строительно-монтажные работы планируется завершить в период 2024-2025 годов. Также, в 2023 году закуплено 1810 единиц медицинского оборудования для МЦРБ, - проинформировали в ведомстве.

Третья задача – обеспечение объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами. Планируется подготовка 1100 медработников для объектов сельского здравоохранения.

По данным ведомства, для 655 объектов ПМСП общая потребность в кадрах составила 254 медработников. Еще в 32 районных больницах не хватает 846 медработников: 434 врачей по профильным специальностям и 412 медсестер.

Сообщается, что в объектах ПМСП, введенных в эксплуатацию в 2023 году, было трудоустроено 39 молодых специалистов, текущая потребность закрыта.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform