На пути к изменениям: что говорят представители международных организаций о Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд руководителей и представителей международных организаций прокомментировали недавнее Послание Президента страны Касым-Жомарта Токаева и выразили свои мнения по поводу озвученных инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий считает, что Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана является очень знаковым для очередного этапа развития страны.

«В Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» четко обозначены все сферы развития страны в условиях глобализации, что несомненно важно для достижения основных целей и задач, поставленных перед государством. Большое внимание уделяется проблемам среднего и малого бизнеса, модернизации программ предоставления жилья молодым семьям, развитию образования и науки, модернизации высшего и среднего специального образования», - сказал генсек Совета МПА СНГ.

Дмитрий Кобицкий отметил, что комплекс мероприятий, который предусмотрен в Послании в совокупности определяет для каждого казахстанца и для страны новые пути и возможности реагирования на глобальные вызовы.

«У меня и моих коллег нет никаких сомнений в том, что все приоритетные задачи развития страны на предстоящие годы будут успешно реализованы!» - заявил Дмитрий Кобицкий.

В свою очередь, генеральный директор независимого информационного агентства «АрмИнфо» Эммануил Мкртчян напомнил о принципе «слышащего государства». По его словам, «недавнее Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана приобрело актуальное звучание и глубокий смысл, определяющий дальнейший путь страны в направлении осуществления серьёзнейших политических и социально-экономических реформ, которые должны послужить задаче трансформации государственной системы и вывода на стабильный демократический путь развития».

«Важно отметить, что предлагаемые в Послании инициативы, как отметил Глава государства, были тщательно им проработаны еще до январских событий. Поэтому предлагаемые реформы, во-первых, содействуют последовательной демократизации и, во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость государства», - сказал Эммануил Мкртчян.

«Пакет ближайших политических преобразований, предложенный Президентом Казахстана, безусловно кардинальный. Это и обязанность Президента прекратить членство в правящей партии на период полномочий, и запрет ближайшим родственникам Главы государства занимать должности политических госслужащих и руководить компаниями с госучастием, и запрет для глав регионов занимать должности в филиалах партии, и сокращение президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. С целью вовлечения широких слоев населения в политическую жизнь и систему представительского правления Президент предложил снизить число подписей, необходимых для регистрации политических партий (с 20 тыс. до 5 тыс), ввести правила проведения предвыборной агитации в соцсетях, а также, что очень важно, создать в стране Конституционный суд», - отметил Э. Мкртчян.

Существенные изменения, по словам спикера, будут внесены с целью децентрализации местного самоуправления, усиления правозащитных институтов, статуса и работы средств массовой информации, укрепления роли институтов гражданского общества и других ключевых сфер общественно-политической жизни.

«За прошедшие 30 лет Казахстан добился впечатляющих успехов в своем развитии. Следующие статистические данные несомненно говорят об этом. Так, численность населения страны выросла на 2,5 млн человек и приблизилась к отметке в 19 млн человек. Доходы населения выросли в 9 раз, ВВП на душу населения в РК увеличился в 13 раз, повысившись в реальном выражении в 10 раз. Уровень бедности сократился с 47% до 10%. Экономика Казахстана стала последовательно высвобождаться от сырьевой зависимости, существенно поднята на международный уровень система образования, осваиваются технологические новшества, открываются основанные на передовых практиках индустриальные предприятия. Все эти успехи высоко оценены иностранными инвесторами, кумулятивные вложения которых в казахстанскую экономику приблизились к 400 млрд долларов США», - сказал гендиректор «АрмИнфо».

Президент РК Касым-Жомарт Токаев представил план модернизации в Послании народу Казахстана. Такое мнение выразил исполнительный директор НПО «Национальная коалиция в поддержку еврейских общин Евразии» Марк Левин. По его словам, многочисленные инициативы, представленные Президентом, направлены на укрепление демократических ценностей, гражданских и экономических свобод в Казахстане.

«Предложенные Президентом реформы, включающие систему сдержек и противовесов в отношении политической власти, расширение доступа независимых СМИ и создание Конституционного суда, свидетельствуют о приверженности Казахстана повышению благосостояния своих граждан», - считает Марк Левин.

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«Мы поддерживаем предложения Президента Касым-Жомарта Токаева по расширению религиозных свобод для казахстанцев. Мы выражаем надежду, что планы Президента Касым-Жомарта Токаева будут имплементированы в законодательство. Мы также намерены принять участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане», - резюмировал Марк Левин.

С полным текстом Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» можно ознакомиться здесь.