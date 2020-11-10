На проверки мобильных групп пожаловались владельцы ресторанов Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сразу в несколько инстанций обратились с письмом индивидуальные предприниматели и рестораторы города Тараза с жалобами на различные проверки соблюдения ими эпидемиологических требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ресторанный бизнес в Таразе до введения ЧП и карантинных ограничений процветал, увеселительные заведения в городе росли, как грибы после дождя. На сегодняшний день в областном центре с населением около 360 тысяч человек имеется 197 крупных ресторанов вместимостью банкетных залов от 500 до 1 200 квадратных метров. Гости южного теплого города, особенно зарубежные, удивляются такому обилию находящихся буквально на каждом шагу увеселительных заведений в таком небольшом городе.

Карантинные меры ощутимо сказались на ресторанном бизнесе, поэтому, несмотря на все запреты, в отдельных заведениях тайком, при закрытых дверях и занавешенных окнах, всё же проводились тои, свадьбы и другие массовые мероприятия. Что и выявляли созданные в областном центре мониторинговые группы по проверке соблюдения эпидемиологических требований.

По информации пресс-службы акима города Тараза, с 9 октября усилились меры по контролю за соблюдением эпидемиологических требований. По поручению акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева создано 12 мобильных групп в профилактических целях нераспространения коронавирусной инфекции на территории города, использования индивидуальных защитных средств гражданами, сохранения режима работы, обеспечения дезинфекционными средствами и предотвращения проведения массовых мероприятий. При этом заведениям, организующим массовые мероприятия, сразу посоветовали отказаться от проведения банкетов и вернуть гражданам заранее оплаченные средства.

В задачу мониторинговых групп входит проверка предприятий на предмет соблюдения санитарных норм. При обнаружении грубых нарушений санитарных требований представители мониторинговых групп вправе вызвать сотрудников правоохранительных органов для составления протоколов об административных правонарушениях. Штраф за несоблюдение эпидемиологических требований составляет более 600 тысяч тенге для юридических лиц и налагается в целях сохранения безопасности жизни и здоровья жителей Тараза.

Мобильные группы в Таразе начали ежедневно проверять увеселительные заведения на предмет соблюдения карантинных норм - и сразу стали выявлять факты нарушений.

Только за первый месяц работы мониторинговых групп рестораторы Тараза заплатили 15 миллионов тенге за нарушения карантинного режима в увеселительных заведениях.

Как рассказал тогда о проведении рейдов корреспонденту МИА «Казинформ» координатор группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» по Жамбылской области Денис Храмов, в связи с усилением карантинных мероприятий по ограничению деятельности объектов на территории области с 10 октября ограничен режим работы с 00:00 до 09:00, с запретом на проведение коллективных мероприятий.

«Расстояние между столами должно быть не менее двух метров. Официанты должны носить маски и перчатки. А посетители при входе должны обрабатывать руки антисептиком и следовать до столов в маске. Однако не всегда соблюдаются все эти нормы, и к игнорщикам должны приниматься меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан», - пояснил спикер.

В ходе одного из таких рейдов по ночным увеселительным заведениям были выявлены нарушения - нахождение большого количества посетителей после полуночи в ночных клубах, барах «Маркополо», «Малибу», «Доктор Ватсон», «Дискотека 80 - 90», «Пинта», «М-фешен». Практически во всех проверенных заведениях были обнаружены нарушения соблюдения карантинных норм, и была прекращена их работа. Полицейские заполняли соответствующие акты, по которым были приняты меры.

«Все рестораторы были предупреждены о том, что если дальше будут так продолжать работать, то их ждет наказание в виде штрафов, - рассказал заместитель акима города Тараза Алмас Садубаев, курирующий работу мониторинговых групп. - Мобильные группы мониторили в усиленном режиме, даже ночью. Многие заведения, как положено, не работают. Но некоторые приглашают гостей. За один день выявляли около десяти фактов, до десяти заведений в день проверяли. Мы предупреждаем о недопустимости подобного, информируем население о карантинных мерах и необходимости их соблюдения».

В своем коллективном письме таразские рестораторы посетовали на прессинг и нервотрепку в связи с якобы постоянными проверками, незаконными взломами и проникновениями в помещения ресторанов мониторинговых групп, работников акиматов, полиции, блогеров и даже представителей ЖКХ, а также на якобы незаконно составленные протоколы, по которым приходится платить крупные штрафы. При этом, как сказано в письме, рестораторы осознанно идут на нарушения, потому что имеют большие кредиты, расходы и хотят как-то выжить в создавшихся условиях.

«Единственным выходом из создавшейся ситуации будет разрешение работать. Для этого мы готовы соблюдать любые условия и любые требования. Мы за легальный и прозрачный бизнес», - говорится в обращении таразских рестораторов.

Как рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» таразская предпринимательница, директор Жамбылской ассоциации туристической индустрии Валерия Батуева, ей дважды приходилось сталкиваться с тем, что проверяющие из городского акимата при помощи сотрудников ЧС взламывали замки не работавшего уже заведения.

«Считаю, что у них нет права взламывать замки, это же частная собственность, - говорит Валерия Батуева. – Мы знаем, что можно работать до 23:00, стараемся это соблюдать. Находились в помещении только официанты, накрытых столов не было, посетителей уже не было, счета все оплачены, но, тем не менее, был выписан штраф. Думаем привлечь юристов и оспорить это постановление. Чувствую себя униженной и бесправной, из-за того что в мою частную собственность врываются беспардонно, ломают замки. Санитарные нормы мы, конечно, всегда соблюдаем, здесь сложно к чему-то придраться».

Руководитель филиала ДПК «Ак жол» по Жамбылской области Асан Кошмамбетов поделился своим мнением по этой ситуации.

«Сегодня в наш филиал партии «Ак жол» приходили представители ресторанного бизнеса Тараза с жалобами на проверки мониторинговых групп. До этого они были в Палате предпринимателей «Атамекен», и им разъяснили полномочия этих мониторинговых групп. В целом, бизнесмены согласились, что проверки законны и обоснованы – группы должны мониторить, а потом эти сведения давать в соответствующие службы. Наши рестораторы жалуются на несправедливость карантинных ограничений. По их словам, рестораны имеют большую площадь и, следовательно, возможность размещать людей на большой дистанции друг от друга. Но им почему-то не разрешают работать. А кафе разрешают в пределах определенного числа посетителей. Алгоритм работы кафе есть, а почему нет алгоритма работы ресторанов, говорят они. И утверждают, что у них есть возможность спокойно разместить те же разрешенные 50 человек на расстоянии, которое требуется по санитарным нормам, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», - рассказал собеседник.

По словам Асана Кошмамбетова, депутаты фракции «Ак жол» будут готовить просьбу разработать алгоритм работы для ресторанов в ситуации пандемии коронавируса.

«Рестораторам сейчас действительно не сладко. Они могут работать только «на вынос», но это нерентабельно. Они уже седьмой месяц остаются без работы, а у них пять тысяч работников, и всем надо кормить свои семьи. Да еще близится зима, и эти огромные площади помещений ресторанов надо топить, иначе могут подвергнуться разрушению. Чтобы понять рестораторов, надо побывать в их шкуре. С другой стороны, карантинные нормы надо соблюдать и не подвергать риску заражения людей. Жаль людей, многие вложили большие капиталы в ресторанное дело», - отметил руководитель филиала ДПК «Ак жол» по Жамбылской области.

Любопытно, что на сегодняшний день, по словам координатора группы «Общественный контроль COVID-19 Казахстан» по Жамбылской области Дениса Храмова, координаторов общественного контроля без объяснения причин удалили из чата мониторинговой группы, созданной при акимате города.

«Нас вывели из состава мониторинговых групп еще недели три назад, - сказал он. - Поэтому, честно говоря, я не в курсе, как сейчас проходят эти проверки. Связь с акиматом потеряна. Наверное, мы слишком хорошо проверяли, что стали неугодными. Мы сейчас ходим с проверкой не по ресторанным заведениям, а по аптекам, больницам, складам. Что касается жалоб рестораторов - работайте, не нарушая правил. Кто ж мешает? Люди должны понимать, что здоровье - это самое главное. И лучше отложить все торжественные мероприятия до того времени, когда закончится пандемия и можно будет спокойно отпраздновать, не нарушая закон. Сегодня как никогда нужна ответственность и дисциплина, чтобы предупредить и не допустить массовых заражений, распространения коронавируса. Берегите себя и близких!».

Напомним, с 7 октября, на территории Жамбылской области ввели ослабления ограничительных карантинных мер. При условии строгого соблюдения санитарных требований возобновлено полностью движение общественного автотранспорта, разрешена работа детских центров, госорганов, субъектов предпринимательства, увеличено число посадочных мест на объектах общественного питания. Открываются специализированные организации для детей. Разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе и театров. Проведение коллективных мероприятий по-прежнему не допускается, и остается необходимость соблюдения масочного режима в помещениях, на транспорте и в местах скопления людей.