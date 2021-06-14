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    17:29, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    На проведение переписи населения в 2021 году будет потрачено 5,2 млрд тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году на проведение национальной переписи населения заявлены расходы в размере 5,2 млрд тенге. Об этом сообщило Агентство по стратегическому планированию и реформам РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    В перечень расходов включен фонд оплаты труда внештатных сотрудников и оплата услуг переписного персонала в размере 4,259 млрд тенге. В переписи будут задействованы более 32 тысяч интервьюеров.

    Общий необходимый объем финансирования национальной переписи населения на 2018-2023 годы составляет 9,1 млрд. тенге Подготовкой и проведением переписи занимается Специальная комиссия под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

    Кроме того, в Агентстве сообщили, что совокупный бюджет Агентства в 2021 году запланирован на уровне 18,8 млрд тенге (в 2020 году – 12,8 млрд тенге), в том числе:

    • бюджет центрального аппарата Агентства – 325 млн тенге (в 2020 году – 59,7 млн тенге);

    • Бюро национальной статистики АСПиР – 18,7 млрд тенге (в 2020 году – 12,7 млрд тенге).

    Увеличение бюджета АСПиР в 2021 году не потребуется. Напротив, после проведения переписи планируется единовременное сокращение штатной численности АСПиР на 25%, а также последовательное сокращение бюджетных расходов Агентства на 10-18% ежегодно до 2024 года.


    Теги:
    Перепись населения Общество Экономика
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