19 Июня 2022 02:20

На проведение бесплатного ЭКО выделили более 200 квот в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заявили о высокой эффективности государственной программы «Аңсаған сәби». В прошлом году у 110 из 217 женщин, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения, появились долгожданные дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ларисы Гордеевой, ранее в регионе в год выделялось 20–25 квот. На 2022-й запланировали уже 201.

«Процедура экстракорпорального оплодотворения является дорогостоящей высокотехнологичной медицинской услугой. Ранее она проводилась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год выделялось около 900–1000 квот на республику. С 2021 года по поручению президента реализуется программа «Аңсаған сәби». Это позволило увеличить количество квот в 7 раз – до 7 тыс. в год. Процедура входит в перечень услуг ОСМС, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно», — сообщила Л. Гордеева.

Она добавила, что для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления, пройти обследование, консультацию профильного специалиста.

Услугу оказывают 19 медицинских организаций из 9 регионов страны, 18 из них – частные. Выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения пациент вправе самостоятельно.