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На провалы асфальта во дворах жалуются жители Петропавловска
25 Июля 2022 19:19

На провалы асфальта во дворах жалуются жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За неделю в ситуационный центр Петропавловска поступило более 600 сообщений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы горакимата, на заседании снова рассматривали вопрос работы с обращениями граждан на линию Ikomek-109. Как выяснилось, не на все сообщения ответственные отделы вовремя реагируют. Руководитель ситуационного центра Ернар Байсеитов отметил, что жители дома по улице Букетова, 10 месяц ждут, когда коммунальные службы спилят ветки, которые опираются на бесхозный провод.

«Обращение поступило 17 июня, направлено ответственному исполнителю — сектор жилищно-коммунального хозяйства. По улице Интернациональной надломилась ветка и висит над тротуаром, при усилении ветра есть риск падения. Сообщение поступило 16 июля», - привел пример Е.Байсеитов.

И таких обращений, касающихся спила веток, за неделю поступило немало. Еще одна проблема – провалы асфальта. На прошлом заседании Е.Байсеитов отмечал, что горожане указывают адреса, где появились ямы на проезжей части. За минувшую неделю добавились провалы асфальта во дворах жилых домов.

Ранее в пресс-службе отмечали, что в горакимате вводится рейтинг качества ответов на обращения граждан.


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Автор:
Корреспондент

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