РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 18 Март 2026 | GMT +5

    На противопаводковые меры направят 48,7 млрд тенге в Казахстане

    В Казахстане увеличили финансирование противопаводковых мероприятий до 48,7 млрд тенге в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Работа МЧС РК в паводковый период
    Фото: 7162akimdigi / instagram

    Как сообщил председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Серик Джунисбеков, в 2025 году на эти цели направили 35,9 млрд тенге.

    — Мы обобщаем все сведения по республике, с местных исполнительных органов и других уполномоченных государственных органов. В целом я могу сказать по нашей таблице, по сведениям, которые нам предоставили, — это планы инженерных работ, планы социально-экономического развития. И в рамках них в 2025 году было затрачено 35 млрд 992 млн тенге. В этом году уже 48 млрд 732 млн тенге, — сообщил Джунисбеков на брифинге в СЦК.

    Ранее заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев указал на риски паводков в области Улытау. Также в Казахстане определили районы с высоким риском паводков в наиболее подверженных областях в период весеннего половодья.

    Теги:
    Подтопления МЧС Казахстан Паводки в Казахстане
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают