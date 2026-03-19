На противопаводковые меры направят 48,7 млрд тенге в Казахстане

Как сообщил председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Серик Джунисбеков, в 2025 году на эти цели направили 35,9 млрд тенге.

— Мы обобщаем все сведения по республике, с местных исполнительных органов и других уполномоченных государственных органов. В целом я могу сказать по нашей таблице, по сведениям, которые нам предоставили, — это планы инженерных работ, планы социально-экономического развития. И в рамках них в 2025 году было затрачено 35 млрд 992 млн тенге. В этом году уже 48 млрд 732 млн тенге, — сообщил Джунисбеков на брифинге в СЦК.

Ранее заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев указал на риски паводков в области Улытау. Также в Казахстане определили районы с высоким риском паводков в наиболее подверженных областях в период весеннего половодья.