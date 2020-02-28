На производственных объектах Казахстана допущено 28 аварий в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году на опасных производственных объектах республики допущено 28 аварий, в которых пострадали 24 человека, из них 11 - со смертельным исходом, семь человек были тяжело травмированы и шесть получили травмы легкой степени. Все аварии расследованы, приняты соответствующие меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК.

В разрезе отраслей аварии были допущены в угольной, горнорудной, металлургической, нефтехимической, нефтегазодобывающей, на объектах хлебопродуктов, ведущих взрывные работы, котельного и газового хозяйств, подъемных сооружениях.

Согласно актам расследований одной из основных причин возникновения аварий является эксплуатация устаревшего, морально и физически изношенного оборудования, отработавшего нормативный срок службы.

Для решения данного вопроса по инициативе комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК совместно с предприятиями ежегодно разрабатывается Сводный план технического перевооружения, в рамках которого на данный момент заменено 1 424 технических устройства и 66 технологических линий.

По данным специалистов, следующей причиной аварий является нарушение требований и правил промышленной безопасности. В-третьих, отсутствие или низкий производственный контроль и низкая квалификация рабочего персонала.

В связи с этим в целях дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы в области промышленной безопасности разработан проект закона по вопросам промышленной безопасности и внесен в Мажилис Парламента РК.

Законопроект нацелен на совершенствование норм законодательства в области промышленной безопасности и повышения эффективности осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности.

Кроме того, сотрудники комитета пересмотрели Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности. А также в соответствии с современными нормами и международными технологическими требованиями запланирован поэтапный пересмотр указанных нормативных правовых актов путем всестороннего рассмотрения и внесения изменений в них.

В свою очередь, комитет индустриального развития и промышленной безопасности осуществляет государственный надзор в области промышленной безопасности около девяти тыс. предприятий, включающих в себя более 221 тыс. опасных производственных объектов. В основном это рудники и угольные шахты, карьеры и разрезы, металлургические, химические и нефтеперерабатывающие заводы, объекты атомной промышленности магистральных трубопроводов и другие.

Одной из главных целей промышленной безопасности является предотвращение или сведение к минимуму последствий различных аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде.

Так, в 2019 году на предприятиях проведено 1 447 проверок. Всего по итогам проверок выявлено 50 193 нарушения. На сумму более 168 млн тенге наложено 1 885 штрафов, из них 1 422 - на юридических лиц и 463 - на физических.